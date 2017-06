Corinthians rejeita oferta por Balbuena e já quer novo contrato

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A oferta do Genoa-ITA para a aquisição de Fabián Balbuena apresentada ao Corinthians na última semana é de 3 milhões de euros (R$ 11 milhões). Os valores foram considerados baixos pela direção corintiana, que não apenas recusou a saída do zagueiro paraguaio como já planeja uma reunião para reformular o contrato. De acordo com o diretor de futebol Flávio Adauto, Balbuena já manifestou a intenção de permanecer no clube. "Conversamos com ele no sábado, antes do treino, com Alessandro, Fábio Carille e eu. Ele está com a cabeça fixada no Corinthians. Disse que quer continuar aqui, que está feliz", declarou Adauto à reportagem - ele não confirma os valores da oferta, mas admite que foi considerada baixa. "Nós recebemos a proposta e respondemos que por esse valor, mesmo que seja maior, neste ano, não estamos interessados em negociar o Balbuena. No ano que vem, por outros valores, vamos pensar", complementou o diretor de futebol. Com vínculo até dezembro de 2018, Balbuena será procurado para discutir uma renovação, o que também foi confirmado pelo diretor de futebol. "Vamos conversar com ele, sim. Vamos trocar uma ideia. Precisamos saber se é isso que almeja. Temos 100% dos direitos dele. Nós queremos a permanência, ele quer, e o torcedor quer a permanência dele", disse Flávio Adauto. Aos 25 anos, Balbuena superou irregularidades de sua primeira temporada e ao lado de Pablo e se firmou como opção confiável. Na última semana, até anotou o gol da vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0. Os empresários do jogador, por sua vez, ainda esperam viabilizar novas ofertas até o fim da janela de transferências da Europa, no mês de julho. A Lazio é outra equipe italiana com interesse no atleta.