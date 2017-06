Dudu treina pela 1ª vez em 20 dias, mas ainda é dúvida no Palmeiras

DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dudu voltou a treinar com bola no Palmeiras. O camisa 7 não fazia um trabalho com bola no gramado desde o último dia 31 de maio, quando se machucou na partida contra o Internacional, pela Copa do Brasil. O atacante participou das atividades comandadas por Cuca nesta segunda-feira (19), inclusive de um coletivo em campo reduzido, mas ainda é dúvida para o jogo das 21h de quarta-feira contra o Atlético-GO justamente pelo tempo de inatividade. Até então, ele apenas fazia fisioterapia e fortalecimento. O retorno do capitão ainda significa uma "dor de cabeça boa" para o treinador, uma vez que Keno e Roger Guedes, que atuam na mesma função, vivem bom momento no Palmeiras. Os dois foram destaques do time na primeira vitória atuando fora de casa no Brasileirão, no último domingo, o jogo em que terminou 4 a 2 para os palmeirenses contra o Bahia. A dupla e os demais titulares ficaram apenas fazendo trabalho regenerativo na parte interna da Academia de Futebol. Além disso, Edu Dracena e Zé Roberto, que foram poupados de domingo para evitar desgaste, também foram a campo no treino desta segunda-feira. Se pode receber esses reforços para a partida de quarta no Allianz Parque, Cuca certamente não contará com Felipe Melo, que está no departamento médico, e com Willian, que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Borja deve voltar a ser titular pela primeira vez em um mês.