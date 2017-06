Crianças descobrem a diversidade religiosa no Setor Histórico

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

Crianças do 2º ano da Escola Municipal Nympha Maria da Rocha Peplow, no Vista Alegre, falaram de respeito às diferenças religiosas, de forma lúdica e descontraída, em um atividade nesta segunda-feira (19). Os pequenos participaram de uma visita ao centro histórico da cidade para conhecer lugares sagrados de diferentes organizações religiosas.

A atividade faz parte do projeto Trilha do Sagrado que, pela primeira vez, envolveu crianças. O caminho já foi percorrido pelos professores de Ensino Religioso e a atividade também foi aberta à população em duas edições.

O roteiro com as crianças começou na Mesquita de Curitiba, seguindo para a Igreja do Rosário, Igreja Presbiteriana, Igreja da Ordem, Catedral. Na Praça Tiradentes, as crianças também visitaram a estátua do Cacique Tindiquera e os irôkos (árvores consideradas sagradas pelo candomblé).

A visita teve como objetivo ampliar os conhecimentos estudados em sala de aula para complementar a formação dos estudantes. “Participar de uma vivência tão enriquecedora é uma oportunidade de mostrar às crianças como se organiza cada crença, proporcionando uma experiência concreta de valores e costumes”, explicou a professora Ana Maria Mesquita.

Como um castelo

Os olhares atentos dos estudantes registravam tudo diante da arquitetura da Mesquita de Curitiba. “Eu gostei muito de conhecer a mesquita, ela parece um castelo e tem muitas cores que chamam a atenção de quem vê de longe”, contou Kauê Horst, de 6 anos.

A colega Nadja Fernanda Mendes da Rosa, de 7 anos, explica que a visita também foi uma oportunidade de conhecer melhor o centro da cidade. “Eu já conhecia aqui, mas não sabia que bem aqui tinha tantas igrejas. Cada um tem um lugar diferente pra rezar e agradecer”, disse Nadja.

O encaminhamento da visita faz parte da política educacional da rede municipal para o trabalho com o Ensino Religioso, que prevê a exploração de espaços sagrados desde o entorno da unidade até os espaços que a cidade dispõe para a vivência religiosa da população.