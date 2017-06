Homem é preso após roubar carro e fugir de abordagem policial em Curitiba

(foto: Polícia Militar)

Um homem foi preso na tarde de sábado (17/06) após roubar um automóvel e fugir da abordagem no bairro Uberaba, na Capital do estado. Equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM), pertencente ao 1º Comando Regional da PM (1º CRPM). Com apoio de uma aeronave da PM o suspeito foi localizado.

