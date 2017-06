Cláudia Ohana e Diego Hypólito estarão em nova temporada reality culinário de Ana Maria Braga 

LÍGIA MESQUITA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, que comanda o "Mais Você", da Globo, apresentou nesta segunda (19), o elenco da 6ª temporada do "Super Chef Celebridades" atração que fará parte do seu programa matinal. O reality culinário, que estreia dia 26 de junho, terá workshops com com chefs de sucesso. O vencedor ganhará um prêmio de R$ 50 mil. Os competidores são MC Koringa, Paulinho Serra, Diego Hypólito, Gabriel Lourchard, Hélia Souza (a Fofão, do vôlei), Renata Dominguez, Claudia Ohana e Helga Nemeczyk.