Ingressos para show de Harry Styles em SP esgotam em menos de 4 horas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar do cantor Harry Styles se apresentar em São Paulo somente em maio de 2018, os ingressos para o show do artista, conhecido por seu trabalho com a boyband britânica One Direction, já estão esgotados. A venda das entradas começou na manhã desta segunda (19), às 9h, e menos de quatro horas já não havia mais lugares disponíveis. O show será realizado no dia 29 de maio de 2018, no Espaço das Américas. Antes, Harry Styles passa pelo Rio de Janeiro, onde se apresenta no dia 27. Ainda não há informações sobre apresentações extras. Em maio deste ano, o cantor lançou seu primeiro álbum solo, homônimo, que carrega influências de rock e folk. Durante a passagem pelo Brasil, o artista contará com o americano Leon Bridges para abrir as apresentações. HARRY STYLES Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste, tel. 3864-5566. Ter. (29/5/2018). Ingressos esgotados.