Marco Nanini recebe alta após lesão, mas volta de peça não é confirmada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Marco Nanini, 69, recebeu alta no domingo (18) à noite. Ele havia sofrido uma fissura na vértebra L1, o que o possibilitou de atuar no espetáculo "Ubu Rei", em cartaz no Sesc Pinheiros, em São Paulo a -as sessões de quinta (15) a domingo (18) foram canceladas. Nanini voltou para casa utilizando um colar cervical e deve retornar ao médico entre terça (20) e quarta (21) para avaliar sua possibilidade de retorno às apresentações. Segundo o Sesc, o público que adquiriu os ingressos das sessões canceladas terá o dinheiro devolvido. É necessário levar os ingressos para comprovar a compra até o dia 16 de julho em qualquer bilheteria das unidades do Sesc São Paulo. Ingressos que foram comprados online e que não foram retirados serão estornados automaticamente. "Ubu Rei" retrata a saga do Pai Ubu, que usurpa a Coroa Real e, ao lado de Mãe Ubu, se envolve nas mais diversas situações em uma busca desenfreada pelo poder. A comédia, que data os 50 anos de carreira do ator e os 25 anos da Cia. Atores de Laura, dirigida por Daniel Herz, retrata a saga de Pai Ubu, que se apodera da Coroa Real.