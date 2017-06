Um acidente envolvendo um carro e um caminhão bloqueia na tarde desta segunda-feira (19) totalmente a BR-376 na altura do quilômetro 588. O acidente ocorreu por volta das 17h30, no sentido São Paulo da via, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os bombeiros fazem o atendimento neste momento no local, perto do viaduto da BR-277. Há fila de veículos na região. Ainda não informações sobre feridos.

Mais informações em breve.