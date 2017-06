Um acidente envolvendo um carro e um caminhão bloqueou na tarde desta segunda-feira (19) a BR-376 na altura do quilômetro 588, na região do Contorno Sul, no sentido São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 17h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito foi liberado por volta das 19h30, mas ainda há fila de veículos nos dois sentidos da rodovia. A faixa da direita e o acostamento estão bloqueados e o fluxo de veículos segue pela faixa da esquerda. Uma das vítimas ficou presa nas ferragens, mas não há mais informações sobre os feridos.

Carga de chope

Em outro acidente, um caminhão que transportava cerca de 4 toneladas de chope tomobou no Contorno Leste, na BR-116, no sentido Curitiba-Foz do Iguaçu. O acidente interrompeu o trânsito na via. O trânsito segue em meia pista.

