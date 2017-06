Crise política segura alta da Bolsa brasileira em dia máximas nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cautela com o cenário político fez a Bolsa oscilar pouco nesta segunda-feira (19) apesar do dia positivo para os mercados de risco ao redor do mundo. O dólar comercial fechou estável. No final de semana, a revista "Época" publicou entrevista com Joesley Batista, que repetiu acusações contra o presidente Michel Temer e seus aliados, realimentando a crise política um mês depois da divulgação do gravação do empresário da JBS em conversa com Temer. O Ibovespa ganhou 0,63% e terminou o dia a 62.014 pontos, sustentado pelo desempenho das ações da Vale e da Embraer. Os papéis preferenciais da Vale ganharam 1,85%, a R$ 24,77. Os ordinários avançaram 3,24%, a R$ 26,39. As ações da Embraer avançaram 4,6%, liderando os ganhos do Ibovespa, após notícia de que os Estados Unidos vão avaliar o avião de ataque A-29 Super Tucano, com potencial para se converter em uma compra de mais de 120 unidades, e expectativa por novas encomendas Já as ações da Petrobras fecharam em direções opostas. Os papéis preferenciais subiram 0,08%, enquanto as ações ordinárias cederam 1,18%. Os papéis da JBS, que registram oscilações bruscas desde que executivos da empresa delataram casos de corrupção, recuaram 4,07%, a R$ 6,35. No exterior, Bolsas americanas e europeias fecharam em alta. O índice Dow Jones bateu novo recorde e fechou em 21.528 pontos. O mesmo ocorreu com o S&P 500, que terminou a 2.453 pontos. Os dois índices acionários foram impulsionados pela recuperação das ações das empresas de tecnologia, que vinham amargando perdas nas últimas semanas. DÓLAR A moeda americana chegou a ensaiar um movimento de alta mais expressiva e ultrapassou os R$ 3,30 no começo do pregão. No entanto, o novo patamar de preços desencadeou um movimento de vendas. O dólar comercial (usado em operações de comércio exterior) encerrou estável a R$ 3,2890. O dólar à vista, referência para o mercado financeiro e que fecha mais cedo, avançou 0,08%, a R$ 3,2957.