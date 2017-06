Morre estudante americano recém-libertado pela Coreia do Norte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estudante americano Otto Warmbier, libertado pela Coreia do Norte na semana passada, morreu nesta segunda-feira (19). Warmbier, 22, estava em coma e recebia tratamento em hospital no Estado de Ohio desde que retornou do país asiático, na última terça-feira (13). "Ele parecia pouco confortável -quase angustiado. Embora nunca fôssemos ouvir sua voz novamente, em um dia seu semblante mudou -ele estava em paz. Ele estava em casa e acreditamos que ele podia sentir isso", disse a família do estudante em nota. A Coreia do Norte diz que o estudante contraiu botulismo e entrou em coma após tomar um comprimido sonífero, mas o médico responsável por seu tratamento disse na semana passada que Warmbier não tinha sinais da doença. Otto foi preso na Coreia do Norte em janeiro de 2016 e condenado, em março daquele ano, a 15 anos de trabalho forçado por realizar "atos hostis". Em seu julgamento, o estudante confessou ter tentado roubar um cartaz de propaganda no país. Na semana passada, Fred Warmbier, pai do estudante, disse que seu filho foi "brutalizado e aterrorizado" pelo regime norte-coreano. Outros três americanos seguem detidos na Coreia do Norte, o que contribui com as tensões entre os dois países. Os Estados Unidos acusam o regime norte-coreano de usar as detenções enquanto instrumento de chantagem. Por sua vez, Pyongyang acusa a Coreia do Sul e os Estados Unidos de enviar espiões para seu território.