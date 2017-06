Coritiba ostenta a melhor pontaria do Brasileirão

Henrique Almeida: o jogador do Coritiba que mais finaliza a gol (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

De todos os 20 times do Brasileirão, o Coritiba tem a melhor pontaria. É o time que mais acerta bolas na direção do gol. Por outro lado, isso não significa que o time tenha marcado muitos gols na competição. Pelo contrário: o time precisa de quase cinco finalizações certas para converter um gol.

No Brasileirão, o Coritiba tem uma média de 12,4 finalizações por jogo. Dessas, 5,5 vão na direção do gol. Ou seja, do total de finalizações, 44,35% acertam o alvo. É o maior índice de acerto entre os 20 times. O segundo colocado nesse ranking, o Grêmio, acerta 41,73% dos chutes.

No elenco coxa-branca, o atacante Henrique Almeida é o campeão de arremates, com 2,6 por partida. Depois dele aparecem Kleber (2,4) e Matheus Galdezani (1,6), segundo dados do site Whoscored.

Por outro lado, o fato de ter boa pontaria não significa um alto número de gols, ao menos no caso do Coritiba. Foram apenas nove bolas na rede em todo o Brasileirão. Para cada gol, o time precisa de 4,89 finalizações certas. Apenas Cruzeiro, Atlético-GO e Avaí têm índices piores. Isso significa que os coxas-brancas acertam o alvo, mas sem eficiência; esbarram nos goleiros, na trave ou têm os chutes bloqueados. Os autores dos gols da equipe foram Henrique Almeida (2), Tomas (2), Kleber, Márcio, Matheus Galdezani, Rildo e Neto Berola.

O pouco aproveitamento foi citado pelo técnico Pachequinho. “Esperamos ter mais sorte no próximo jogo, especialmente no tocando às finalizações, porque nós estamos criando”, disse ele, após o empate sem gols diante do Corinthians, no Couto Pereira. O próximo jogo do Coritiba é contra o Grêmio, nesta quinta-feira (22), às 21h30.