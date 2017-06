Fred treina com o elenco e deve reforçar Atlético-MG diante do Sport

ENRICO BRUNO E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG está reforçado para o jogo contra o Sport, nesta quarta-feira (21), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Fred se recuperou de dor na panturrilha direita e está à disposição de Roger Machado para o confronto que ocorre no estádio Independência. O atacante participou da atividade comandada pela comissão técnica na tarde desta segunda-feira (19) e reúne condições de entrar em campo no duelo do meio de semana. Fred desfalcou o Atlético-MG na derrota para o Atlético-PR, na quarta-feira passada, em pleno Campo do Horto, e no triunfo sobre o São Paulo, neste domingo (18), no Morumbi. Com o seu retorno à equipe, Rafael Moura deve perder a condição de titular. O centroavante foi o herói do Atlético na vitória obtida na capital paulista no fim de semana. No trabalho comandado por Roger Machado nesta segunda-feira, o Atlético-MG treinou com a seguinte escalação: Giovanni; Thalyson (jogador do sub-17), Matheus Mancini, Rodrigão e Leonan; Roger Bernardo, Ralph, Marlone, Otero e Valdívia; Fred.