'Não me desculpo pela sinceridade', diz Maisa após polêmica com Silvio Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Silvio Santos sugeriu que Maisa Silva e Dudu Camargo formassem um casal, durante o "Programa Silvio Santos" de domingo (18) e a atriz retrucou dizendo que o rapaz não fazia seu tipo, e que não estava lá para arrumar namorado. A sinceridade de Maisa, que acaba de completar 15 anos, rendeu comentários e memes nas redes sociais. Ela usou seu perfil no Twitter para se pronunciar sobre a polêmica. Primeiro, retuitou comentários como "ela não gostar das coisas que ouviu não é desrespeito, desrespeito é alguém ficar forçando e dando em cima" e "achei perfeita sua participação e sinceridade, o pessoal gosta de iludir e você não, parabéns." Depois, fez uma publicação no Twitter dizendo que "nem todo mundo é obrigado a aceitar 100% das coisas que ouve e eu não me desculpo pela sinceridade.