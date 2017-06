Laudos de análises laboratoriais do IAP podem ser acessados pela internet

A partir dessa segunda-feira (19), os laboratórios do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) disponibilizam os resultados de suas análises por meio eletrônico. Com a novidade, os escritórios regionais e usuários do IAP que solicitam análises laboratoriais de qualidade da água, do solo e efluentes para verificar a contaminação do ambiente receberão as informações por e-mail e também podem acessá-las no site do instituto.



Antes, os laudos eram impressos e encaminhados aos usuários e escritórios regionais que atendem acidentes e recebem as denúncias. “O processo era mais demorado, pois além do tempo de análise havia o período do envio das informações por meio físico, com o uso de grande quantidade de papel. Agora igualamos nossos serviços aos demais laboratórios”, explica a diretora de Monitoramento Ambiental e Controle da Poluição do IAP, Ivonete Chaves.



Ela acrescenta que serviço ficou mais acessível e transparente para a população. “A disponibilização dos laudos online dá continuidade ao trabalho que estamos fazendo desde 2011, como o desenvolvimento do SGA (Sistema de Gestão Ambiental), o monitoramento online da qualidade do ar, requerimento de mudas pela internet e outros”, destaca o presidente do IAP, Luiz Tarcísio Mossato Pinto.



Para acessar os documentos, os interessados podem entrar no site do IAP (www.iap.pr.gov.br) clicar no link “Acompanhe sua solicitação/protocolo” e selecionar uma das opções: “Consulta de Resultado de Laudos” ou “Verificação de Autenticidade de Laudos”. Os laudos também serão encaminhados para o e-mail informado no protocolo da solicitação de análise laboratorial.



LABORATÓRIOS – O IAP possui três laboratórios, em Curitiba, Londrina e Toledo, que fazem análises de diversos tipos de contaminação ambiental para todos os seus escritórios regionais e também para os cidadãos que têm interesse na qualidade ambiental de determinada área.



Em geral, as análises envolvem a medição da qualidade da água, contaminação de solo e análises microbiológicas - de materiais biológicos contaminados, como peixes mortos. Esses exames muitas vezes fundamentam autos de infração na fiscalização de contaminação do meio ambiente e no atendimento a acidentes ambientais.



“O trabalho dos laboratórios é muito importante porque seus laudos podem servir como prova para um auto de infração, auxiliar no licenciamento de atividades que possam gerar algum efluente a ser lançado no meio ambiente e também nos guiar no monitoramento ambiental da poluição do nosso Estado”, explica Ivonete.



CERTIFICAÇÃO - Os laboratórios do IAP receberam em 2016 o Certificado de Desempenho para o 1° Ensaio de Proficiência da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais promovido pela Agência Nacional de Águas (ANA). Os ensaios de proficiência são um conjunto de procedimentos técnicos utilizados para determinar o desempenho de laboratórios através de comparações interlaboratoriais.



Também chamados de controle externo, essa avaliação de competência dos laboratórios tem o objetivo de determinar o desempenho individual de cada um deles para os ensaios propostos, além de assegurar subsídios para a identificação e garantir a solução de problemas analíticos e de diferenças interlaboratoriais.



Ao todo, participaram dessa avaliação 14 laboratórios públicos e privados de todos o Brasil. Durante os testes, o órgão recebeu a avaliação 100% satisfatória para todos os resultados obtidos em relação aos ensaios realizados.



O IAP também trabalha para conquistar a certificação ISO/IEC 17025 em 2018.