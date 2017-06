GIULIANA MIRANDA, ENVIADA ESPECIAL FIGUEIRÓ DOS VINHOS, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Um cheiro forte de madeira queimada, cinzas voando pelo ar e estruturas de ferro e vidro retorcido recebem quem chega à estrada nacional 236 no trecho que liga Figueiró dos Vinhos à Castanheira de Pêra. A antes pacata rodovia regional é conhecida, desde o último sábado (17), como "estrada da morte", por ter concentrado 47 dos 64 mortos do incêndio florestal que vem devastando o centro de Portugal. As vítimas tentavam usar a via como rota de fuga, mas morreram carbonizadas ao ficarem encurraladas em um trecho de aproximadamente 500 metros que foi completamente engolido pelo fogo. A vegetação densa de pinheiros e eucaliptos que margeiam esta e uma boa parte das rodovias da região serviu de combustível para a propagação do incêndio na estrada, que acabou ainda coberta por uma espessa camada de fumaça negra que a deixou praticamente sem visibilidade. Reaberta nesta segunda-feira (19), a estrada ainda tem marcas da tragédia ocorrida 48 horas antes. Nem todos os veículos atingidos pelas chamas foram retirados. Carros de passeio, veículos comerciais e até um caminhão completamente destruído se acumulam nas margens da via estreita e íngrime. O cenário de desolação atraiu curiosos durante o dia, que pararam para tirar fotos com os vestígios do incêndio. Embora tenha sido liberado pela polícia, o asfalto da rodovia ainda tem as marcas dos carros queimados. Algumas das placas de alumínio da sinalização derreteram completamente. Ao mesmo tempo, o local também começa a receber homenagens aos que perderam a vida. Algumas pessoas, especialmente moradores da região, estão depositando flores ao longo da estrada.