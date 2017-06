Remendado, Paraná Clube enfrenta o adversário mais difícil da Série B

O meia Renatinho, do Paraná: escalado contra o Inter, mesmo sem estar 100% recuperado (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Paraná Clube terá nesta terça-feira (20) o que é, em tese, o confronto mais difícil na Série B. Enfrenta o Internacional, dono de três Brasileirões e duas Libertadores, dentro do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto é válido pela 9ª rodada da Segunda Divisão nacional.

Para o treinador do Paraná, Cristian de Souza, o time paranaense não pode se intimidar. “O grupo tem que encarar essa partida contra o Inter como mais uma de Série B, com circunstâncias especiais, pela grandeza do adversário”, disse ele. “A gente vai para Porto Alegre para ser um time maduro, fazer uma boa partida”.

Para aumentar o grau de dificuldade, o Paraná ficará, pela primeira vez, sem um de seus principais jogadores, o meia Guilherme Biteco. Ele se lesionou na partida de sexta-feira (16), contra o Figueirense. O diagnóstico é cruel: ruptura do tendão de Aquiles, com previsão de cirurgia e pelo menos três meses de recuperação.

Biteco é mais um na lista de desfalques que o Parana vem sofrendo nesta Série B. O time já perdeu os goleiros Léo e Marcos, o lateral Júnior, o atacante Ítalo e os meias Zezinho e Alex Santana – este, por culpa do adversário desta terça; o Inter é dono dos direitos econômicos do jogador e requisitou seu retorno para a disputa da Série B.

O consolo é que o técnico Cristian de Souza terá a volta do meia Renatinho ao time titular. Ele estava se recuperando de lesão no joelho – e chegou a substituir Biteco contra o Figueirense. O próprio treinador, contudo, admite que o jogador não esta 100% recuperado. “Essa é a tendência, o Renatinho iniciar o jogo, mesmo que não reúna 100% de condições de jogo. Deve ser por aí”, falou ele, nesta segunda-feira (19).

Cristian de Souza correu risco ainda de perdeu outros dois titulares, o volante Gabriel Dias e o atacante Robson. Os dois acusavam desgaste por causa dos jogos recentes. Contudo, os dois treinaram nesta segunda-feira e devem jogar.

O Paraná está em 6º lugar na Série B, com 13 pontos. O Inter tem um ponto a mais e aparece em 4º. Uma vitória no Beira-Rio pode jogar a equipe paranaense na zona de acesso à primeira divisão, dependendo dos demais resultados da rodada.

INTERNACIONAL x PARANÁ

Internacional

Danilo Fernandes; Edenílson, Danilo Silva, Klaus (Léo Ortiz) e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Fabinho, Uendel (Eduardo Sasha), D’Alessandro e Marcelo Cirino; Nico López. Técnico: Guto Ferreira.

Paraná

Richard; Cristovam, Rayan, Eduardo Brock e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias (Jhony), Robson, Renatinho e Minho; Felipe Alves. Técnico: Cristian de Souza.

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, terça-feira, às 21h30