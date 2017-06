Quina de São João pode pagar prêmio de R$ 130 milhões no próximo sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso especial da Quina de São João pode pagar prêmio de R$ 130 milhões para quem acertar os cinco números sorteados no próximo sábado (24). O valor estimado para o prêmio deste ano é inferior ao pago no concurso de 2016, quando oito apostas dividiram mais de R$ 140 milhões. Apostas do Estado de São Paulo (6), Rio de Janeiro (1) e Mato Grosso (1) levaram R$ 17,8 milhões cada, na ocasião. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, que será realizado às 20h (de Brasília) no Caminhão da Sorte da Caixa, que está em Campina Grande (PB), no Parque do Povo. O preço da aposta simples, com cinco números, é de R$ 1,50. A Caixa informa ainda que todas as apostas da modalidade desta semana serão voltadas para o concurso especial -normalmente, são seis sorteios semanais, de segunda a sábado. De acordo com a Caixa, se um apostador levar o prêmio sozinho e aplicá-lo na poupança, poderá se aposentar com uma renda de cerca de R$ 750 mil mensais, o equivalente a R$ 25 mil por dia. Se preferir investir em bens, poderá comprar 72 imóveis de R$ 1,8 milhão cada ou uma frota de 170 carros esportivos de luxo. Para jogar na quina, os participantes podem escolher de 5 a 15 números, entre os 80 disponíveis. O apostador que acertar 5, 4, 3 ou 2 números, recebe o prêmio da respectiva faixa. A Quina de São João, porém, não acumula e, se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quadra e assim por diante.