Mercado imobiliário sente melhora em 2017 (foto: Franklin de Freitas)

O mercado imobiliário de Curitiba registrou crescimento no lançamento de empreendimentos e unidades residenciais no primeiro trimestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo os dados da última pesquisa da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR), em parceria com a Brain Bureau de Inteligência Corporativa, de janeiro a março, foram 10 empreendimentos residenciais e 554 unidades novas colocadas no mercado, contra 8 empreendimentos e 246 unidades lançadas no mesmo período de 2016.

Os novos empreendimentos concentraram-se nos extremos: nos padrões supereconômico e econômico (com preço até R$ 250 mil) e de luxo (com preço de R$ 1.000.001,00 a R$ 2 milhões). “Apesar da redução da taxa de juros e do controle da inflação, nesse primeiro trimestre, as empresas mantiveram a estratégia usada no ano anterior, que foi a de optar por lançamentos em segmentos com oferta de crédito mais fluida ou naqueles independentes desse recurso para aquisição do imóvel. As empresas locais responderam pela maior fatia dos lançamentos”, explica o presidente da Ademi/PR, Jacirlei Soares Santos.

O dirigente afirma que, apesar de poucos, os lançamentos realizados foram bem-sucedidos, pois, o volume de imóveis vendidos na planta teve alta de 25,6% no primeiro trimestre desse ano na comparação com o primeiro trimestre de 2016, passando de 125 para 157 imóveis comercializados na planta em Curitiba. “Já em função da queda do estoque, o volume de vendas dos imóveis residenciais prontos foi menor no primeiro trimestre desse ano em comparação com o mesmo período do ano passado, passando de 478 para 313 unidades”, ressalta Soares.

Metro quadrado — Nos últimos 12 meses o preço médio do metro quadrado privativo dos apartamentos residenciais novos em Curitiba acumulou correção de 6,3%, chegando a R$ 6.961,40, acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que fechou o período em 4,5%, com ganho real. Os apartamentos com três dormitórios apresentaram a maior variação no período, de 8,3%, com média do metro quadrado privativo a R$ 6.911,00.

Na análise por bairro para março desse ano, o Batel continua a deter o maior valor — entre R$ 10.794,00 e R$ 13.729,00.

Feirão Caixa traz oportunidades

Na sexta-feira começa o Feirão da Caixa 2017, que será realizado no Expo Unimed, em Curitiba, com a promessa de oferecer mais de 14 mil imóveis, boa parte enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida.

O setor de imóveis com este perfil chama a atenção do mercado. Tanto, que neste ano são 28 empreendimentos com imóveis a venda com estas características em Curitiba. No ano passado eram 17 os empreendimentos.

Segundo dados da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR), o setor de supereconômicos e econômicos (aqueles com valor até R$ 215 mil), tem atualmente uma oferta acumulada de 4.886 apartamentos na Capital, um número 20% maior em relação a 2016.

Feirão — O Feirão da Caixa acontece de sexta-feira até o domingo. Além de Curitiba, o Feirão acontece também em Brasília e Fortaleza (CE). O primeiro final de semana do Feirão 2017, em maio, realizou negócios de mais de R$ 10,2 bilhões.