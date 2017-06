Feriado teve quase 13 mil veículos multados no Paraná

Operação Corpus Christi foi mais rigorosa neste ano (foto: Divulgação/PRF)

Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, perto de 13 mil veículos foram flagrados em excesso de velocidade nas rodovias federais e estaduais do Paraná — foram 12.918. O balanço foi divulgado ontem pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). O balanço também mostra que foram 13 mortes durante o feriado. No ano passado foram 16.

A PRF flagrou 9,3 mil veículos em excesso de velocidade durante o feriado. Também foram pegos 115 motoristas dirigindo embriagados. Outros 695 foram multados por efetuar manobras de ultrapassagens proibidas nas rodovias federais.

Já o BPRv realizou 2.618 autuações por excesso de velocidade neste ano, 30% mais que no feriado do ano passado. O BPRv aumentou as operações com bafômetro para flagrar os casos de embriaguez ao volante, que subiram de 1.634 abordagens para 1.852; porém os casos de embriaguez que resultaram em prisões diminuíram em relação ao ano anterior (de sete para cinco).

Mortes — A PRF registoru oito óbitos em acidentes neste ano. em 2016 foram nove. Foram atendidso 139 acidentes e 135 pessoas ficaram feridas em trechos federais. Nas rodovias estaduais, foram cinco mortes em acidentes, contra sete no ano passado. Em quatro dias de operação neste ano, o BPRv registrou 120 acidentes de trânsito, com 94 pessoas feridas.