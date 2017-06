Um homem suspeito de ter participado da agressão a um torcedor do Corinthians, no domingo, se apresentou expontaneamente à polícia, ontem. Acompanhado de um advogado, ele prestou depoimento e foi liberado, já que não houve flagrante.

No domingo, um outro suspeito foi preso por policias da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe) enquanto assistia à partida no Couto Pereira. Ontem, ele foi transferido para um presídio — que não teve o nome divulgado. A Demafe ainda procura outros cinco homens que aparecem agredindo o corintiano.