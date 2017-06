Loterias podem pagar R$ 156 milhões nesta semana

Esta semana tem prêmios milionários nas loterias da Caixa. Somados os prêmios previstos da Mega-Sena e da Quina, são mais de R$ 156 milhões em premiação na faixa principal das duas modalidades. A Mega-Sena tem prêmio acumulado estimado em R$ 26,7 milhões no concurso 1941, que será sorteado nesta quarta-feira (21).

Mas, o prêmio mais atrativo é o do concurso especial da Quina de São João. São R$ 130 milhões como prêmio da faixa principal, que será sorteado no sábado (24). O prêmio da Quina de São João não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal (cinco acertos), a premiação será dividida entre os acertadores da quadra (quatro acertos) e assim por diante.

O sorteio da Quina acontece partir das 20h (horário de Brasília) de sábado, no Caminhão da Sorte da Caixa, que está em Campina Grande (PB), no Parque do Povo, centro da cidade.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, poderá se aposentar com uma renda de cerca de R$ 750 mil mensais, o equivalente a R$ 25 mil por dia. E se preferir investir em bens, poderá comprar 72 imóveis de R$ 1,8 milhão cada ou uma frota de 170 carros esportivos de luxo.