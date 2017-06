Começa Semana do Canto Coral em Curitiba

Cerca de 30 corais realizando 33 concertos e mais de mil coralistas passarão pelo palco da Capela Santa Maria nesta semana, entre hoje e 25 de junho, durante a 2ª Semana de Canto Coral Henrique de Curitiba. Fazem parte da programação concertos diários, cursos de aperfeiçoamento e palestra com a direção artística da regente titular do Coro da Camerata Antiqua de Curitiba, Mara Campos. Nesta edição ainda será homenageado o fundador da Camerata, Roberto de Regina.

O pontapé inicial da 2ª Semana de Canto Coral será um flash mob, com participação de diversos grupos corais, principalmente do Projeto Nosso Canto, que se encontrarão hoje ao meio-dia, em frente à Capela Santa Maria para a execução da obra “Agnus Dei” da Missa Dilligite de Camargo Guarnieri, sob a regência de Mara Campos e participação do Coro da Camerata Antiqua de Curitiba.

A segunda edição do ciclo musical presta homenagem ao fundador e regente emérito da Camerata, Roberto de Regina, que neste ano comemora seu aniversário de 90 anos. Além de reger o concerto de abertura da Semana de Canto Coral, Roberto de Regina lança no sábado (24), às 16h, em uma tarde de autógrafos, seu livro “Memórias de um Sargento de Malícias, Vida e Obra”.

Os concertos acontecem todas as noites com a participação de diversas modalidades corais: infantis, juvenis, adultos, institucionais e independentes, étnicos, cênicos e de projetos sociais, representarão a arte do canto coletivo em suas mais diversas formações e repertórios.