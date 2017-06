Atlético inverte lógica e tem melhor desempenho fora de casa

Atlético na Baixada: nenhuma vitória no Brasileirão deste ano (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

Ao menos neste ano, a mística da arena da Baixada não tem ajudado o Atlético. Pelo contrário: nas duas competições tratadas como prioridade pela diretoria neste ano, o desempenho fora de casa é superior, ao menos em aproveitamento de pontos.

O Brasileirão reforça essa estatística. O time disputou cinco fora de casa e venceu dois, além de um empate e duas derrotas. Isso dá 46% dos pontos disputados. Na Baixada, porém, o time jogou três vezes e ainda não venceu nenhuma. Somou apenas 11% dos pontos. E o próximo compromisso é em casa, contra o São Paulo.

O mesmo fenômeno foi verificado na Copa Libertadores. Fora de casa, o Atlético somou 60% dos pontos disputados, com três vitórias e dois empates. As classificações à fase de grupos e, depois, às oitavas de final foram obtidas com triunfos no campo do adversário. Em casa, o time somou 53% dos pontos. Nas oitavas, o Furacão vai enfrentar o Santos. O primeiro jogo, de mando da equipe paranaense, ainda está sem local definido.

Somente no Estadual e na Copa do Brasil o time tem melhor desempenho em casa. No Paranaense, porém, o Atlético usou reservas em quase todos os jogos. As exceções foram dois jogos da fase de grupos, contra J.Malucelli e Paraná, e as finais contra o Coritiba. Neste último caso, o Atlético perdeu em casa e empatou fora, ficando com o vice-campeonato.

Na Copa do Brasil, o Atlético enfrentou apenas o Santa Cruz, com empate em Recife e vitória na Arena. O adversário nas quartas-de-final será o Grêmio. Curiosamente, em 2016 os dois times se enfrentaram e o time paranaense acabou eliminado nos pênaltis, depois de perder em casa (1 a 0) e de vencer fora (também por 1 a 0).

O desempenho do Atlético em 2017