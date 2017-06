Livro de colorir traz quase tudo sobre os jardins históricos

O livro Jardins Imaginários, uma obra feita para ler, fantasiar e colorir. O convite ao leitor é feito por meio da história e das anedotas (foto: Divulgação)

Entre palmeiras imperiais e um Jequitibá Rosa que já foi abraçado pelo físico alemão Albert Einstein, temos o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Num recanto escondido do Palácio de Versalhes, o jardinete da Maria Antonieta foi o “palco” para a rainha vestir-se de suas fantasias de infância. Foi também em um jardim que Rui Barbosa expulsou proferindo, em tom catedrático, um ladrão de patos: “Bucéfalo, não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes e sim pelo ato vil e sorrateiro de galgares os profanos de minha residência (...)”.

Estes são alguns dos casos contados pelo livro Jardins Imaginários, uma obra feita para ler, fantasiar e colorir. O convite ao leitor é feito por meio da história e das anedotas em torno de alguns jardins históricos brasileiros e franceses, e também por um percurso inusitado pela obra de Saint-Exupéry, autor do aclamado O Pequeno Príncipe, também conhecido como “jardineiro planetário”. Para completar o encanto e despertar “o desejo de jardinar” colorindo, o artista André Mendes foi convidado para ilustrar o livro.

Assinado por Delphine Lacroix e Elza Carneiro, Jardins Imaginários é uma publicação trilíngue, que remete à relação entre história e fantasia para destacar todo o poder simbólico dos jardins. “Eles nos servem como espelhos da subjetividade humana, tornando imagens reais em significados ali retratados pela magnífica força da natureza que insiste e que continua”, comenta Elza. A publicação, fruto de projeto viabilizado pela Lei Rouanet e com patrocínio da ExxonMobil.

SOBRE AS AUTORAS

DELPHINE LACROIX (França)

Participou de várias edições sobre Antoine de Saint-Exupéry realizadas pela Editora Gallimard. Durante quinze anos, Delphine deu a sua contribuição para a realização de eventos sobre Saint-Exupéry na França e no exterior (exposições, eventos, concursos colóquios, etc.) a fim de manter viva a memória do escritor, divulgar o seu pensamento e fazer com que a sua obra literária seja conhecida pelo grande público. Em 2013 e 2014, ela organizou, em Nova Iorque e em Montreal, as comemorações dos 70 anos do Pequeno Príncipe na América do Norte, contando com o apoio de diversos parceiros culturais e institucionais (ONU, OIF, Morgan Library & Museum, BAM, etc.).

ELZA FORTE DA SILVA CARNEIRO (Brasil)

cursou Direito na Universidade Federal do Paraná e é cozinheira profissional formada pela escola Le Cordon Bleu, de Paris. Desde pequena gosta de se aventurar por jardins reais e imaginários, buscando suas cores, cheiros, sabores e histórias. Em 2012 participou do projeto Jardim dos Sonhos, que transformou a área de acolhimento externa do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, por meio da jardinagem e da colocação de esculturas interativas. Em 2016 foi coautora do livro Comida de Afeto – Lembranças Embaladas Para Viagem, que contou histórias sobre as diferentes formas de experimentar o mundo, trazendo lembranças afetivas sobre comer e cozinhar. O livro teve toda a renda revertida ao Hospital Pequeno Príncipe.

Sobre o Hospital Pequeno Príncipe

Beneficiário do projeto Jardins Imaginários, o Pequeno Príncipe é o maior hospital de alta e média complexidade exclusivamente pediátrico do Brasil. Destina 70% de sua capacidade de atendimento a crianças e adolescentes provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição tem 370 leitos, sendo 60 nas quatro UTIs, oito salas cirúrgicas, cerca de 2 mil colaboradores. Por ano, realiza em média 311 mil atendimentos ambulatoriais, 20 mil cirurgias e mais de 23 mil internações. Com cuidado humanizado e integral, garante condições para que 13 mil familiares acompanhem pacientes atendidos via SUS durante a internação.

