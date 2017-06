Liminar veta saque de R$ 600 milhões do IPMC

A juíza Patrícia Almeida Gomes Bergonse, da 5ª Vara da Fazenda Pública, concedeu liminar ao Sindicato dos Servidores da Guarda Municipal de Curitiba (Sigmuc), determinando que o Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC) se abstenha de repassar R$ 600 milhões à prefeitura, como previsto em projeto que integra o pacote de ajuste fiscal proposto pelo Rafael Greca (PMN) em discussão na Câmara Municipal. Segundo o sindicato, a decisão proíbe o repasse dos recursos até o julgamento do mérito da ação.

O projeto está previsto para ser votado hoje pelos vereadores. A prefeitura alega que o dinheiro teria sido repassado irregularmente ao IPMC nas gestões passadas, sob o pretexto de contribuição patronal relativa a servidores inativos. Segundo o entendimento do Executivo, a legislação mais recente só prevê a obrigatoriedade da contribuição patronal previdenciária para servidores em atividade.

De acordo com o Sigmuc, a decisão da juíza foi baseada em nota técnica do Ministério da Fazenda, segundo o qual o saque dos recursos pela prefeitura seria irregular. A magistrada apontou no despacho que o IPMC teria um déficit de R$ 15 bilhões. “Desse modo, a retirada de R$ 600 milhões do instituto mostra-se temerária, podendo prejudicar o pagamento dos benefícios previdenciários futuros”, apontou ela.

Na semana passada, quando o sindicato divulgou a nota, a prefeitura alegou que o parecer teria se baseado em informações parciais repassadas pelo sindicato ao órgão, e que a medida teria amparo legal.

Equilíbrio - Segundo o sindicato, o Ministério da Fazenda alega que os repasses da prefeitura ao IPMC estava previsto em lei, e que a devolução do dinheiro ao Executivo poderia ameaçar o equilíbrio financeiro do fundo e o pagamento de futuros benefícios. A prefeitura alegou ontem que não foi notificada da decisão judicial, mas afirmou que vai recorrer.

“Agora, além da Subsecretaria de Regimes Próprios do Ministério da Fazenda, da Procuradoria Jurídica da Câmara, do Tribunal de Contas do Estado, o próprio Poder Judiciário também é contra a retirada dos R$ 700 milhões do IPMC. Como os vereadores podem aprovar este projeto?”, questionou o presidente do Sigmuc, Luiz Vecchi.