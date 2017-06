Governo de SP bloqueia prêmio de R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista

FILIPE OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo bloqueou o prêmio de R$ 1 milhão concedido pelo programa da Nota Fiscal Paulista neste mês. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, a ação foi tomada preventivamente. O vencedor do prêmio é de Cotia e tem 46 anos. A pasta informa que foi verificado que o consumidor registrou compras diárias em uma mesma loja de materiais de construção especializada em madeira que, pela frequência e quantidade, levantaram suspeitas de irregularidades no modo como foi feita a inclusão do CPF do consumidor em notas que participaram do sorteio. É a primeira vez que o prêmio máximo do programa, de R$ 1 milhão, é bloqueado. Em janeiro, um prêmio de R$ 500 mil foi bloqueado por suspeitas de que um vendedor de sapatos estaria incluindo seu próprio CPF nas vendas em que os consumidores não pediam a nota. Para liberar o crédito, o consumidor terá de ir a uma delegacia tributária e provar que faz consumo dos itens em questão com regularidade que justifique os cupons fiscais marcados com seu CPF. Caso a situação não seja esclarecida, o valor deve ser sorteado novamente.