Carro da polícia é atacado na França

França — Um suspeito jogou o carro em que estava na direção de uma viatura da polícia na Avenida Champs-Elysées, no centro de Paris, ontem. segundo informou a polícia. O homem já teria sido imobilizado, de acordo com as autoridades, e o veículo teria pegado fogo. O incidente teria ocorrido perto de um shopping na área e ninguém ficou ferido.A Abenida Champs-Elysées é um dos mais frequentados por turistas na capital francesa. A polícia francesa informou que o homem que atingiu uma viatura com o próprio veículo tinha 31 anos de idade e mantinha ligações com o extremismo islâmico. De acordo com o Ministério do Interior, o homem foi morto durante o “incidente” e estaria carregando explosivos. A fonte policial, que preferiu não se identificar, afirmou que as autoridades estavam cientes da potencial ligação do suspeito com o extremismo. O ministro do Interior da França, Gerard Collomb, afirmou que seria apresentado amanhã um pedido de prorrogação do estado de emergência no país até 1 de novembro. O período de estado de emergência a princípio expira em 15 de julho.

Mesquita

Reino Unido — A polícia de Londres afirmou que um suspeito foi detido, em um aparente ataque com uma van que atropelou pessoas que saíam de uma mesquita. A polícia disse que o incidente de ontem tem as “marcas” de “terrorista”. Segundo ela, o suspeito foi rápida e calmamente detido pelas autoridades. Ninguém mais foi encontrado na van, informaram as forças de segurança. Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas com gravidade. A premiê do Reino Unido, Theresa May, fez uma reunião de emergência para responder ao ataque.

Ameaça

Rússia — O governo da Rússia ameaçou abater caças da coalizão liderada pelos Estados Unidos na Síria depois de a Força Aérea americana ter derrubado um avião de combate do regime de Bashar al-Assad na manhã de ontem. Em retaliação ao bombardeio, Moscou também suspendeu um canal de comunicação com Washington que tinha como objetivo evitar incidentes entre os dois países, que combatem distintos grupos radicais islâmicos na Síria. O jato sírio foi derrubado depois de bombardear posições de grupos apoiados pelos Estados Unidos.

Mercado

Reino Unido — No primeiro dia de negociações do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit, o secretário britânico para o Brexit, David Davis, afirmou ontem que a posição do país em relação ao processo não mudou e que o Reino Unido irá deixar o mercado comum europeu e a união aduaneira. Em coletiva de imprensa feita com o principal negociador da UE no processo, Michel Barnier, Davis comentou que os dois lados apresentaram uma atitude construtiva sobre as negociações do processo de saída da União Europeia.

Planetas

Estados Unidos — A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) anunciou ontem, em entrevista na Califórnia, a descoberta de dez planetas semelhantes à Terra. Eles fazem parte de um catálogo de “exoplanetas”, como são chamados os planetas que orbitam em outros sistemas, fora da órbita do Sol. O documento tem como base dados do telescópio espacial Kepler. A nova versão do catálogo traz 219 novos “potenciais” planetas, incluindo os dez com características semelhantes à Terra. O catálogo, mostra indícios da existência dos planetas.