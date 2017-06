PF pede mais tempo para investigar Temer

Temer: pedido vai ser analisado por ministro Fachin (foto: Marcos Correa/PR)

A Polícia Federal pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) mais tempo para concluir a investigação contra o presidente Michel Temer e o ex-deputado federal paranaense Rodrigo Rocha Loures (PMDB). A data limite para a conclusão da investigação era ontem - prazo mais curto pelo fato de o ex-assessor especial do presidente Temer, Rocha Loures, estar preso. Apesar de os autos terem sido devolvidos ao Supremo, ainda não é possível ter acesso à manifestação da PF no sistema de acompanhamento de processos.

Com base nas delações da JBS, Temer e Loures são investigados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sob a suspeita de cometimento dos crimes de corrupção passiva, participação em organização criminosa e obstrução de investigação a organização criminosa. Loures foi flagrado carregando uma mala de dinheiro de R$ 500 mil, que a PGR suspeita que teriam como destino o presidente Temer.

Na semana passada, o ministro Edson Fachin, relator do inquérito e dos processos da Operação Lava Jato no STF, autorizou a prorrogação por mais cinco dias. A delação premiada do empresário Joesley Batista e outros executivos do grupo JBS levou à abertura de um inquérito contra Temer por suspeitas de corrupção e provocou a pior crise do governo até o momento. Temer tem refutado as acusações lançadas sobre ele após passar a ser investigado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) a partir das delações da JBS.

Gravação - Joesley gravou uma conversa com o presidente durante encontro no Palácio do Jaburu, em março, na qual Temer aparenta indicar o ex-assessor de Temer e então deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB) como interlocutor de Batista com o governo. Rocha Loures perdeu o mandato na Câmara. Posteriormente, Loures foi flagrado numa operação da Polícia Federal recebendo uma mala com R$ 500 mil de um executivo da JBS. A PGR suspeita que o dinheiro se trata de propina para que o governo atendesse interesses da JBS. O ministro Fachin determinou que o Instituto Nacional de Criminalística (INC), ligado à Polícia Federal, realize uma perícia na gravação e no aparelho usado para registrar a conversa.

Terminaria ontem o prazo para que a Polícia Federal concluísse sua parte da investigação. Para virar réu, o que o afastaria do cargo, é preciso antes que o processo seja autorizado pela Câmara, pelo voto de 342 dos 513 deputados, e em seguida pela maioria dos 11 ministros do STF.