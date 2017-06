Presidente processa Joesley

O presidente Michel Temer entrou com duas ações na Justiça contra o empresário Joesley Batista, uma por danos morais, e outra por difamação, calúnia e injúria. Para a defesa do peemedebista, o executivo agiu por “ódio” para prejudicar Temer e “se salvar dos seus crimes”.

Temer decidiu processar Joesley neste fim de semana, após ele dizer, em entrevista à revista Época, que o presidente liderava a “maior organização criminosa do País”. Nas peças, que são praticamente idênticas, a defesa do peemedebista afirma que Joesley “passou a mentir escancaradamente e a acusar outras pessoas para se salvar dos seus crimes” e acusa o empresário de ser “o criminoso notório de maior sucesso na história brasileira”, já que conseguiu um acordo de delação premiada que o permite ficar em liberdade e morar no exterior.

O documento dos advogados do presidente afirma que é preciso “rememorar os fatos” de que o Grupo J&F, da qual Joesley é acionista, recebeu o primeiro financiamento do BNDES em 2005, “muito antes” de Temer chegar ao Palácio do Planalto. Para eles, “os reais parceiros de sua (Joesley) trajetória de pilhagens “ficam em segundo plano, estrategicamente protegidos”, diz os processos.