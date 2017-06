Peemedebista reage a Joesley com vídeo e processos

GUSTAVO URIBE, MARINA DIAS E DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em tentativa de reagir às acusações feitas por Joesley Batista, Michel Temer acusou o sócio do grupo J&F de ser "o criminoso notório de maior sucesso na história brasileira" e afirmou que "criminosos não sairão impunes". As críticas foram feitas em vídeo divulgado nas redes sociais e em processos ingressados pela defesa do presidente nesta segunda (19) contra o empresário por danos morais e crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria. A ofensiva tem como objetivo atacar a credibilidade de Joesley e minimizar os efeitos das acusações às vésperas da apresentação pela Procuradoria-Geral da República de denúncia contra Temer. O presidente acredita que as novas declarações serão usadas na denúncia contra ele. Em entrevista à revista "Época", divulgada na sexta-feira (16), Joesley disse que o presidente da República chefiava a maior organização criminosa do país. Em ações nas áreas civil e penal, a defesa do peemedebista afirma que que o "único e exclusivo" propósito do empresário é "abalar a credibilidade do presidente" e faz críticas aos benefícios obtidos por ele em acordo de delação premiada fechado com o Ministério Público. "[Joesley] conseguiu enriquecer com práticas pelas quais não responderá e mantém hoje seu patrimônio no exterior com o aval da Justiça. Imputa a outros os seus próprios crimes e preserva seus reais sócios", criticou. Segundo o advogado Renato Oliveira Ramos, o real objetivo de Joesley foi "obter o perdão dos inúmeros crimes que cometeu, por meio de um generoso acordo de delação". No vídeo divulgado, o peemedebista afirma que "apontam o dedo para outros tentando fugir da punição". "Eu aviso aos criminosos que não sairão impunes. Pagarão o que devem e serão responsabilizados por seus ilícitos", disse.