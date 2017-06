Milhões de americanos não sabem de onde vem o leite achocolatado, diz pesquisa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Num vídeo que circula pelas redes sociais, uma criança, ao ver a mãe amamentando a irmã mais nova, depois do espanto por descobrir que ela não está mordendo o peito e sim se alimentando, pergunta onde estaria o "chocolate". "Eu não vejo o leite com chocolate", insiste a pequena Ava. Os adultos ao redor, que riem do dilema de uma criança descobrindo o mundo, talvez não saibam do resultado de um levantamento recente feito pelo Centro de Pesquisa de Laticínios dos Estados Unidos (Innovation Center of U.S. Dairy). Para 7% dos americanos, o leite achocolatado vem de vacas marrons. Na ponta do lápis, isso representa algo em torno de 16,4 milhões de pessoas. O mesmo estudo também mostrou que 48% das pessoas ouvidas não tem certeza sobre a origem do achocolatado. Só para não deixar dúvidas no ar -nem de adultos nem de crianças: o leite achocolatado é a mistura da bebida, que, na maioria das vezes vem da vaca, seja ela de qual cor for, com açúcar e chocolate em pó. Bem, para deixar mais claro ainda, não custa ressaltar: humanos também bebem leite de outros mamíferos, como a vaca, a búfala e a cabra. Também há versões do líquido fora do reino animal, caso dos leites de aveia e de soja, por exemplo. Isso sem contar a origem do alimento dos bebês, que vem da própria mãe ou de outra mulher que acabou de ter filhos.