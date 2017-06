Venda de ingressos para show do Green Day começa em 4 de julho

A banda norte-americana Green Day anunciou ontem que a turnê "Revolution Radio Tour" virá à América Latina com shows no Brasil, na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia e no México. A série de apresentações em solo brasileiro passará por quatro cidades, entre elas, Curitiba. Com realização da MCA Concerts e Seven Entretenimento, eles desembarcam na capital paranaense no próximo dia 5 de novembro para um show histórico na Pedreira Paulo Leminski. A turnê passará também pelo Rio de Janeiro (1º de novembro), São Paulo (3 de novembro) e Porto Alegre (7 de novembro). A pré-venda de ingressos, exclusiva para clientes Banco do Brasil com cartão Ourocard, abre no dia 27 de junho para o Rio de Janeiro, 23 de Junho para São Paulo, e 4 de Julho para Curitiba e Porto Alegre. A venda geral começa no dia 30 de junho para o Rio de Janeiro, 26 de Junho para São Paulo e 7 de Julho para Curitiba e Porto Alegre, em www.livepass.com.br.

Bomba estoura durante show em MG e revolta dupla sertaneja

Uma bomba explodiu durante show da dupla Zé Neto & Cristiano em Três Lagoas (MS). Após o momento de susto, os cantores se voltaram para a plateia e reclamaram da situação. "A gente vai embora se ficar desse jeito. Isso machuca pra c******. Não tem respeito com as pessoas. Se você for homem, vem aqui atrás do palco conversar com a gente", indagou Cristiano. O companheiro de dupla também ficou revoltado e completou: "Lá atrás não, vem aqui em cima do palco se você for homem". "Estou aqui trabalhando com todo respeito à população de Três Lagoas e vem um otário fazer isso. Fica na sua casa", acrescentou Cristiano. Após a pausa, os sertanejos retomaram a apresentação. Não houve confirmação se alguém do público foi responsável pela explosão.

Foo Fighters mostra nova música e filha de Dave Grohl toca bateria

A banda norte-americana Foo Fighters fez um show memorável no último final de semana em um festival realizado na Islândia. Além de apresentar a inédita faixa Lah Di Da, o grupo chamou ao palco a filha de Dave Grohl, Harper, para tocar bateria. Após Harper ser introduzida pela banda, Dave Grohl explicou que a filha, de oito anos, pediu para aprender a tocar bateria. "Eu disse, 'você quer que eu te ensine?', e ela respondeu que sim. Eu perguntei, 'você quer ficar em frente a 20 mil pessoas na Islândia e tocar?', e ela disse 'sim'." A música escolhida para Harper foi We Will Rock You, do Queen, a primeira canção que aprendeu a tocar. No mesmo show, a banda apresentou a inédita Lah Di Da, mais um indício que um novo álbum está a caminho, após o lançamento do single Run.

Marco Nanini recebe alta, mas volta de peça não é confirmada

O ator Marco Nanini, 69 anos, recebeu alta no domingo à noite. Ele havia sofrido uma fissura na vértebra L1, o que o possibilitou de atuar no espetáculo "Ubu Rei", em cartaz no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Nanini deve retornar ao médico hoje para avaliar sua possibilidade de retorno às apresentações. "Ubu Rei" retrata a saga do Pai Ubu, que usurpa a Coroa Real e, ao lado de Mãe Ubu, se envolve nas mais diversas situações em uma busca desenfreada pelo poder.

Ator de Whiplash é detido embriagado

Miles Teller, famoso por seu papel em Whiplash: em Busca da Perfeição, foi preso após ser encontrado bêbado na rua. O incidente aconteceu neste domingo, 18, em San Diego, nos Estados Unidos. No Estado da Califórnia, demonstrar sinais de embriaguez ou efeitos de drogas é considerado um delito leve. As informações são da revista Variety. Ainda de acordo com a publicação, o artista já foi liberado. Teller demonstrava sinais de estar sob influência de álcool, incluindo fala enrolada e problemas de equilíbrio. Ele foi encontrado por um policial enquanto estava acompanhado de alguns amigos. O ator foi detido após determinarem que ele "não podia garantir sua própria segurança".

Níver do dia

Nicole Kidman

atriz australiana

50 anos