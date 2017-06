Em jogo de 6 gols, Grêmio cede empate ao Cruzeiro e perde chance de liderar

ENRICO BRUNO, JEREMIAS WERNEK E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Cruzeiro e Grêmio fizeram uma bela partida na noite desta segunda-feira (19), no Mineirão. O empate por 3 a 3, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, contou com gols de Everton, Michel e Ramiro para o visitante. Thiago Neves, Rafael Sóbis e Robinho marcaram para os donos da casa. Com o resultado, o time Gaúcho perde uma ótima chance de assumir a primeira colocação do Brasileirão. Os comandados de Renato Portaluppi têm 19 pontos, um a menos que o líder Corinthians. A Raposa, por sua vez, é a oitava colocada do torneio nacional, com 11. O time poderia chegar à quarta posição com um triunfo no Gigante da Pampulha. Vindo de uma vitória fora de casa, o Grêmio mostrou por que carrega a fama de ser um dos melhores times do Brasil na atualidade. Sem ligar para o fato de atuar no Mineirão, abriu vantagem de 2 a 0. O primeiro gol foi de Everton, que aproveitou rebote do goleiro Fábio, após cabeceio de Geromel, para empurrar para as redes. Michel fez o segundo também em jogada de bola parada, mas dessa vez em cobrança de falta. Antes do intervalo, o Cruzeiro teve sua situação amenizada com um gol de Thiago Neves, que aproveitou falha de Kannemann para marcar. Na etapa final, o Cruzeiro buscou o empate com Rafael Sóbis, mas a conta não estava fechada. O Grêmio ainda fez o terceiro gol, aos 14min, com Ramiro, aproveitando rebote de Fábio em chute de Pedro Rocha da esquerda. Mas Robinho deixou tudo igual, três minutos mais tarde em um chute da entrada da área, completando um duelo bem movimentado. Na próxima rodada, o Grêmio volta a jogar em seu estádio diante do Coritiba, nesta quinta, em nova disputa pela liderança. Já o Cruzeiro enfrentará a Ponte Preta, em Campinas, no mesmo dia. CRUZEIRO Fábio; Ezequiel, Caicedo, Léo, Diogo Barbosa; Lucas Romero, Ariel Cabral (Lucas Silva), Robinho (Ramón Ábila), Thiago Neves, Alisson; Rafael Sobis (Elber). T.: Mano Menezes GRÊMIO Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann (Rafael Thyere), Bruno Cortez; Michel, Arthur (Maicon), Ramiro; Luan, Pedro Rocha (Fernandinho), Everton. T.: Renato Gaúcho Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Juiz: Raphael Claus (SP/Fifa) Gols: Everton (Grêmio), aos 15min, Michel (Grêmio), aos 41min, Thiago Neves (Cruzeiro), aos 45min do primeiro tempo; Rafael Sóbis (Cruzeiro), aos 2min, Ramiro (Grêmio), aos 14min, Robinho (Cruzeiro), aos 17min do segundo tempo Cartões amarelos: Rafael Sóbis, Diogo Barbosa, Robinho, Ezequiel, Léo (Cruzeiro); Ramiro, Michel (Grêmio)