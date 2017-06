Temperaturas voltam a cair em São Paulo a um dia do início do inverno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apenas um dia do início do inverno, a região metropolitana de São Paulo deve registrar uma nova queda de temperatura nesta terça-feira (20). O tempo também ficará nublado e podem haver chuvas fracas e isoladas, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura. A mudança no tempo é resultado da passagem de uma nova frente fria pelo oceano, que provocará a infiltração do ar frio e úmido no continente. Com isso, os termômetros ficarão entre os 13°C e os 18°C e sensação de frio deve persistir durante todo o dia. Já na quarta (21), quando o inverno chega oficialmente à 1h24, o vento que vem do sudeste vai manter a sensação de frio. As temperaturas não devem ter grande alteração em relação ao dia anterior, mas pode formar nevoeiro, principalmente nos trechos de serras e baixadas ao amanhecer e entardecer. Algumas regiões do Estado terão temperaturas ainda menores, como a de Itapetininga, que deve ter mínima de 8°C, e da serra da Cantareira, com mínima de 5°C. Em outras áreas, no entanto, os termômetros ainda marcarão em torno de 28°C, como em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. As temperaturas devem voltar subir em todo o Estado a partir de quinta-feira (22), quando o sol volta a aparecer entre poucas nuvens, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Na capital paulista, as temperaturas ficam entre os 14°C e os 21°C.