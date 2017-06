Santos nega ter proposta por Thiago Maia e espera resposta de Lucas Lima

SAMIR CARVALHO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Santos, Modesto Roma, alega que não recebeu nenhuma proposta do exterior pelo volante Thiago Maia. O estafe do jogador acredita que a Internazionale-ITA está disposta a pagar 14 milhões de euros [R$ 51 milhões] pelo jogador. No entanto, o mandatário santista desconhece o interesse dos italianos ou de qualquer outro clube europeu. "Não [vai embora?]. Só se tiver uma proposta que seja boa para ele e o Santos. Não teve proposta e ele não avisou que chegará", afirmou Modesto Roma, que preferiu não dizer se o valor especulado de 14 milhões agrada ao Santos. "Não sei [se aceitaria a proposta]. Vamos discutir. Se eu falar sim ou não, eu acabei com todas as outras propostas. Nós temos até 31 de agosto. Calma", disse. Modesto Roma também comentou a declaração de Lucas Lima no último sábado, no Pacaembu, onde o meia desabafou que fica no Santos até o fim do ano. O dirigente disse que espera a resposta do camisa 10 em relação a proposta de renovação feita há cerca de dois meses, e ainda brincou com a situação. "Eu também [fico até o final do ano]. Vou tentar me reeleger e renovar o contrato do Lucas. A proposta é muito boa, a decisão é dele e do pai dele. Ainda não [resposta]. Se tivesse respondido havia fechado a negociação", declarou. Em relação a Lucas Lima, o Santos detém apenas 10% dos direitos econômicos do jogador. A maior parte pertence a Doyen Sports, que detém 80%. O empresário Edson Khodor, cunhado do técnico Dorival Júnior, possui 10%. Já em relação a Thiago Maia, o Santos detém 70% dos direitos econômicos do atleta.