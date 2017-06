Esquadrão antibombas do Paraná completa 25 anos em 2017

O ano de 2017 é especial para o Esquadrão Antibombas. É que no dia 15 de janeiro a subunidade do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) completou 25 anos de existência. Quando foi criado, em 1992, o esquadrão pertencia ao Comandos e Operações Especiais (COE). Em 2000, adquiriu o status de Equipe Antibombas e, em 2011, com a reestruturação do COE, passou a ter o nome Esquadrão Antibombas. Já em 2013, devido ao aumento das atividades e serviços prestados, o grupo se desmembra do COE e passa a ser uma das subunidades do BOPE.

Segundo o Comandante do EAB, capitão Ilson de Oliveira Júnior, a subunidade já é destaque nacional por conta não somente da qualidade dos serviços prestados, mas também pela produção de conhecimento especializado (como a produção da revista EAB Sicentia e o Encontro de Comandantes de Unidades Antibombas), além da seção de perícia, que fornece relatórios técnicos para outros órgãos de segurança pública.

O lema da EAB, inclusive, é “Ut Scientia Justitiae de Serviat”, que significa “A Ciencia à Serviço da Justiça”. De forma sucinta, resume a sinergia das mais diversas áreas do conhecimento como química, física, matemática, biologia, direito, entre outras, que agregam o valor ao trabalho realizado pelo grupo, subsidiando a correta tomada de decisão para a resolução de ocorrências, a fim de preservar vidas, patrimônio e o meio ambiente.