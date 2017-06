Associação faz festa junina para ajudar onça-parda cega em Jundiaí

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma onça-parda de sete meses ganhou uma festa junina em sua homenagem neste final de semana, em Jundiaí (a 58 km de São Paulo). O evento foi feito para arrecadar verba para a construção de uma área adaptada ao animal batizado de Chico, que é cego. A festa aconteceu na sede da ONG Mata Ciliar e atraiu em torno de cem pessoas, segundo os organizadores, arrecadando em torno de R$ 7.600. Com outras doações, o total acumulado até agora chega a cerca de R$ 12 mil -o valor estimado para a obra é de R$ 68 mil. Chico vive hoje separada dos outros animais, inclusive da irmã, Vicky, por conta dos problemas de visão -é cego de um olho e tem a visão reduzida do outro- e neurológicos, que provocavam convulsões constantes quando ele era mais novo. Hoje os ataques estão controlados por remédios. O filhote chegou com apenas dois meses à Mata Ciliar, perto do Natal do último ano. Com a irmã, ele havia sido atropelado por uma colheitadeira de cana. Ela não sofreu ferimentos, mas Chico teve um corte profundo na cabeça e perdeu 1/8 da massa encefálica, conta Letícia Maria Pereira, educadora ambiental da organização. Atualmente, a ONG cuida de cerca de 700 animais. Embora Chico viva em uma área separada dos outros felinos, ela não é adaptada, afirma a educadora. A associação ainda não tem novos eventos previstos, mas continua a receber doações para a construção de uma nova área para ele.