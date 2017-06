Em rede social, Temer responde Gisele Bündchen após pedido da modelo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer (PMDB) usou a rede social Twitter para responder a um pedido da modelo Gisele Bündchen. "Vetei hoje integralmente todos os itens das MPs que diminuíam a área preservada da Amazônia", disse o mandatário em tuíte marcando o perfil da modelo e da ONG WWF no microblog. Na última terça (13), logo após desembarcar no Brasil, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a top recorreu ao Twitter para pedir que o peemedebista vetasse a diminuição da área preservação da Amazônia. PROBLEMA AMBIENTAL Os textos da modelo, com versões em inglês e português, remetiam ao site da ONG WWF Brasil, que fez campanha pelo veto integral das medidas provisórias 756 e 758 que reduzem a proteção de 597 mil hectares de áreas na Amazônia. A área de conservação mais afetada é a Floresta Nacional do Jamanxim, na região de Novo Progresso (PA), que pode perder 486 mil hectares (37% do total). A mudança previa que essa área seja transformada em Área de Proteção Ambiental (APA), que permite pecuária e mineração.