Número de casos de febre amarela sobe para 22 no Rio deJaneiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de casos de febre amarela silvestre em humanos subiu para 22 no Rio de Janeiro, de acordo com informações da SES (Secretaria Estadual de Saúde). Entre os casos registrados, ao menos oito pessoas morreram. As cidades onde ocorreram mortes devido a doença foram Casimiro de Abreu, Porciúncula, Macaé, Maricá, Silva Jardim e Santa Maria Madalena.

Também foram confirmados de febre amarela nas cidades São Fidélis, São Pedro da Aldeia, Cachoeiras de Macacu, Niterói, São Gonçalo e Bom Jesus do Itabapoana. A SES divulgou nove casos confirmados de contaminação em macacos nas cidades São Sebastião do Alto, Campos dos Goytacazes, Maricá, Carmo, Rio das Flores, Macaé, Petrópolis, Macuco e Santa Maria Madalena. A febre amarela existente hoje no país é a de transmissão silvestre, que ocorre em áreas rurais e de mata.