Temer chega a Moscou e não fala com a imprensa

IGOR GIELOW, ENVIADO ESPECIAL MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer chegou às 12h17 (6h17 em Brasília) desta terça-feira (20) a Moscou, onde faz uma visita de Estado. Temer, que embarcou com a notícia de que a PF viu corrupção passiva em seu relacionamento com o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, não falou com a imprensa no aeroporto de Vuknovo. Em sua comitiva estão os ministros Aloysio Nunes Ferreira (Relações Exteriores, que vem da China), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo), Sarney Filho (Meio Ambiente), o senador Paulo Bauer (PMDB-SC) e os deputados Darcísio Perondi (PMDB-RS), Átila Lins (PSD-AM) e Vinicius Carvalho (PRB-SP). Temer vai visitar a Duma, a Câmara dos Deputados local, e participar de um encontro de empresários. Na quarta-feira (21), ele cumpre agenda com o presidente Vladimir Putin. O presidente brasileiro ficará hospedado na suíte presidencial do hotel Ritz-Carlton, um dos mais luxuosos e bem localizados de Moscou, em suíte utilizada por Donald Trump em 2013.