Jeiza e Ritinha se desafiam em dança em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bibi volta para casa após incendiar o restaurante. Jeiza e Ritinha se desafiam dançando o carimbó. Abel se preocupa com a influência de Ritinha sobre Zeca. Dantas é alertado sobre o incêndio no restaurante, e Aurora desconfia do envolvimento de Bibi. Duda revela a Cibele que Anita terminou o namoro com Amaro. Yuri conta para um amigo sobre o jogo de que está participando na internet. Heleninha se desentende com Yuri por causa de Bibi. Ivana visita Cláudio. Cibele arma para Ruy, com a ajuda de Shirley. Caio questiona Bibi sobre uma possível confissão de Rubinho. Silvana conversa com Joyce sobre o sofrimento de Ivana. Ruy e Zeca se enfrentam. Caio revela a Rubinho sobre o incêndio no escritório do restaurante onde trabalhava.