Acidente com quatro caminhões deixa um ferido e um morto em Morretes

(foto: PRF-PR)

Um acidente ocorrido nesta madrugada de terça-feira, 20, em Morretes, litoral do Paraná, deixou o tráfego de carros complicado nesta manhã na BR-277. A pista ficou interditada após uma colisão multipla com quatro caminhões. O acidente foi por volta das 3 horas de manhã, quando um dos caminhões fez um L com a carroceria, logo após o fim da Serra do Mar, em um trecho de reta.

Os demais caminhões bateram em seguida. Chovia muito no momento do acidente, ocorrido no km 31 da BR 277, sentido decrescente. Por volta das 6 horas da manhã, o tráfego era realizado por um desvio, com lentidão.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além da pista estar molhada havia neblina no momento do acidente. Uma pessoa morreu. A vítima morta era um homem de 31 anos de idade, que dirigia a carreta que 'deu L' sobre a pista e, na sequência, foi atingida por outros caminhões. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paranaguá (IML).

Houve ainda uma outra vítima ferida. O motorista de outro caminhão, que foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Paranaguá.

Um dos caminhões envolvidos transportava soja e parte da carga ficou espalhada sobre o asfalto.

Às 8h50, uma faixa da BR-277 em Morretes (PR) foi liberada ao fluxo de veículos. A fila é de aproximadamente sete quilômetros. Ainda falta remover um dos caminhões envolvidos no acidente.