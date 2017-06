Nesta terça-feira, 168 escolas amanhecem fechadas por causa da greve dos servidores

Redação Bem Paraná com assessoria

20/06/17 às 09:02 - Atualizado às 09:34 Redação Bem Paraná com assessoria

A greve dos servidores contrários ao pacote de ajuste fiscal da prefeitura de Curitiba segue neste segunda-feira,20. Deflagrada no úlitmo dia 12 de junho, por tempo indeterminado, a paralisação afeta o funcionamento de 168 unidades — 180 escolas e 76 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Segundo a Secretaria Municipal da Educação 135 das 391 unidades da rede municipal de ensino funcionam normalmente na manhã desta terça-feira (20/06). Outras 88 fazem atendimento parcial.

Segundo as últimas informações do Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac), são 152 escolas.