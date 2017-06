Polícia do Iraque mata 37 terroristas do Estado Islâmico em Mossul

Pelo menos 37 combatentes do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) morreram nesta terça-feira, 20, em um ataque das forças de elite da polícia iraquiana na entrada da zona da Al Farouq, no lado antigo de Mossul, informou o comandante da Polícia Federal, Raide Shaker Yaudat. A informação é da agência de notícias EFE.

As unidades especiais da Polícia Federal avançaram na Cidade Velha e chegaram à entrada da zona de Al Farouq, onde aconteceram violentos enfrentamentos com os terroristas.

Yaudat assegurou, ainda, que as forças policiais também destruíram sete carros-bomba e tomaram o controle da mesquita de Al-Huda e o edifício da Defesa Civil, com um apoio da aviação iraquiana e de drones da Polícia Federal.

No domingo passado, as forças conjuntas iraquianas lançaram a última fase da ofensiva contra os jihadistas que estão entrincheirados num casco antigo.

As forças governamentais conseguiram expulsar os combatentes do Estado Islâmico da parte oriental de Mossul em uma campanha que durou cerca de três meses, entre outubro de 2016 e janeiro de 2017, e desde fevereiro desenvolvem a ofensiva nos bairros ao oeste do rio Tigre.