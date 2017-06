Manifestantes entram em confronto, invadem plenário e votação do pacote é suspensa. Veja vídeo

O confronto entre manifestantes e a Polília Militar que cerca o prédio da Câmara de Vereadores prossegue no final da manhã desta terça-feira, 20. Após a suspensão da sessão desta manhã, onde seriam votados os projetos do ajuste fiscal de Curitiba, o plenário foi invadido. Na invasão, ao menos, quatro pessoas ficaram feridas.

Um dos feridos seria um servidor da Guarda Municipal. Segundo as informações do PRTV1ª edição, esse manifestante teria reclamado do gás de pimenta que os policiais militares teriam usado para tentar conter os manifestantes. Segundo as informações do site da Câmara de Vereadores, algumas pessoas precisaram de atendimento médico após a invasão. Os bombeiros confirmam, ao menos, quatro feridos na invasão, sem gravidade. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região.

Os manifestantes seguem em frente à Câmara Municipal onde gritam palavras de ordem contra o pacote do ajuste fiscal do Prefeito Rafael Greca.

O presidente da Câmara de Curitiba, Serginho do Posto, tentou retomar, pela terceira vez, a sessão para por em votação o primeiro projeto de lei. No entanto, antes mesmo de começar a ser lido o projeto, a sessão precisou ser suspensa mais uma vez. Por volta das 10h30, manifestantes invadiram o plenário e os vereadores precisaram deixar o espaço para evitar confusão.