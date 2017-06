Manifestantes entram em confronto, invadem plenário e votação é adiada por mais uma semana. Veja vídeo

Depois do confronto entre servidores municipais e policiais militares na manhã desta terça-feira, 20, na Câmara Municipal de Curitiba, a sessão de votação do pacote de ajuste fiscal do prefeito Rafael Greca (PMN) foi mais uma vez adiado. Em reunião ocorrida no começo desta tarde, os vereadores transferiram a votação para o dia 26 de junho, segunda-feira da próxima semana. O anúncio da transferência foi feito pelo presidente da Câmara, Serginho do Posto (PSDB), por volta das 14h30. Na terça-feira da semana passada, servidores também invadiram a sede do Legislativo municipal, o que levou à suspensão dos trabalhos. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas nos confrontos desta terça-feira.

O adiamento da sessão foi decidido depois de uma reunião entre vereadores, representantes da Polícia Militar, do Ministério Público do Paraná e da seção paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR). O procurador-geral do Estado, Olympio de Sá Sotto Maior, e o advogado Rodrigo Kanayama, representando a OAB-PR, mediaram as negociações. "Trata-se de uma situação bastante complicada. A Ordem prefere não se manifestar sobre anbas as partes", afirmuo Kanayama. "OP Poder Legislativo tem que continuar funcionando, já que é um poder instituído. A OAB defende que o Poder Legislativo funcione corretamente, se não hoje, na semana que vem". Olympio de Sá Sotto Maior já havia participado de uma reunião de mediação na semana passada, quando os projetos estavam na pauta e a sessão acabou adiada.

Confronto

Os manifestantes chegaram à Câmara por volta das 4 horas da madrugada. O clima ficou tenso no meio da manhã, quando o líder do prefeito na Casa, Pier Petruzziello, se desentendeu com a vereadora Professora Josete (PT). Ela acusou Petruzziello de ter chamado manifestantes e sindicalistas de "bandidos". Já o líder do prefeito disse que Josete e a vereadora Noêmia Rocha (PMDB) "insuflaram" os manifestantes a invadirem a Câmara. O prédio foi ocupado por volta das 12 horas e a sessão foi suspensa. Pelo menos quatro manifestantes ficaram feridos durante o confronto com a PM.

Um dos feridos seria um servidor da Guarda Municipal. Segundo as informações do PRTV1ª edição, da RPC, o manifestante teria reclamado do uso de gás de pimenta por parte dos policiais militares. Segundo o site da Câmara de Vereadores, algumas pessoas precisaram de atendimento médico após a invasão. Os bombeiros confirmam, ao menos, quatro feridos na invasão, sem gravidade. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região.

O presidente da Câmara, Serginho do Posto, tentou retomar, pela terceira vez, a sessão para por em votação o primeiro projeto de lei. No entanto, antes mesmo de começar a ser lido o projeto, a sessão precisou ser suspensa mais uma vez. Por volta das 10h30, manifestantes invadiram o plenário e os vereadores precisaram deixar o espaço para evitar confusão.