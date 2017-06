Manifestantes invadem plenário e votação do pacote de ajuste fiscal é suspensa

O presidente da Câmara de Curitiba, Serginho do Posto, tentou retomar a sessão para por em votação o primeiro projeto de lei. No entanto, antes mesmo de começar a ser lido, a sessão precisou ser suspensa mais uma vez. Manifestantes invadem o plenário e os vereadores precisam deixar o espaço para evitar confusão.

A sessão da Câmara de Vereadores de Curitiba já tinha sido suspensa por cerca de 15 minutos.

A Câmara de Vereadores de Curitiba amanheceu nesta terça-feira, 20, totalmente cercada por policiais. O pátio estava tomado por mais de 30 viaturas policiais. Nesta terça-feira (20), os vereadores tentam retomar a discussão dos quatro projetos sob regime de urgência, que prevêem a suspensão dos planos de carreira e da data-base do reajuste salarial anual dos servidores, o aumento nas contribuições previdenciárias e o repasse de R$ 600 milhões do fundo de aposentadoria municipal para a prefeitura, limites para os gastos com pessoal e o leilão de dívidas do município.