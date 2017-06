Manifestantes invadem plenário e votação do pacote é suspensa. Veja vídeo

O presidente da Câmara de Curitiba, Serginho do Posto, tentou retomar a sessão para por em votação o primeiro projeto de lei. No entanto, antes mesmo de começar a ser lido o projeto, a sessão precisou ser suspensa mais uma vez. Por volta das 10h30, manifestantes invadiram o plenário e os vereadores precisaram deixar o espaço para evitar confusão. Do lado de fora, houve confusão também.

A sessão da Câmara de Vereadores de Curitiba já tinha sido suspensa por cerca de 15 minutos. Segundo as informações do site da Câmara de Vereadores, algumas pessoas precisaram de atendimento médico após a invasão.

A Câmara de Vereadores de Curitiba amanheceu nesta terça-feira, 20, totalmente cercada por policiais. O pátio estava tomado por mais de 30 viaturas policiais. Nesta terça-feira (20), os vereadores tentam retomar a discussão dos quatro projetos sob regime de urgência, que prevêem a suspensão dos planos de carreira e da data-base do reajuste salarial anual dos servidores, o aumento nas contribuições previdenciárias e o repasse de R$ 600 milhões do fundo de aposentadoria municipal para a prefeitura, limites para os gastos com pessoal e o leilão de dívidas do município.