Jovens fazem servidores reféns e fogem da Fundação Casa em Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tumulto generalizado na Fundação Casa de Santos, no litoral paulista, terminou com a fuga de quatro adolescentes. A fuga ocorreu no começo da tarde desta segunda-feira (19), por volta das 12h30, segundo a assessoria de imprensa da fundação. Para escapar da unidade, os adolescentes fizeram três servidores reféns, que só foram soltos após uma longa negociação intermediada pela Superintendência de Segurança da Fundação Casa. Os servidores feitos reféns ficaram feridos, mas passam bem. Dois jovens também acabaram sendo agredidos numa briga com outros internados, segundo a fundação. A Polícia Militar cercou a área externa do prédio e está à procura dos fugitivos, que ainda não foram localizados. A unidade de Santos da fundação tem capacidade para atender 64 adolescentes e, até esta segunda (19), contava com 59. A corregedoria-geral da instituição instaurou uma sindicância que vai apurar pelos próximos 90 dias, os motivos do tumulto que resultou em fuga. Todos os fugitivos, assim que recapturados, vão passar por uma Comissão de Avaliação Disciplinar, que vai avaliar as sanções aos envolvidos. As penalidades previstas vão desde a redução do horário de visitas até o impedimento de os adolescentes deixarem a unidade durante atividades de lazer. GUARUJÁ Esta é a segunda fuga registrada em dois dias numa unidade da fundação localizada no litoral paulista. No último sábado (17), seis adolescentes fugiram. Nenhum deles ainda foi recapturado.